أهم الأخبار | تأجيل دفن قاسم سليماني بعد سقوط 40 قتيلا .. الجيش الليبى يتقدم إلى ما بعد سرت

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:



فاجعة في إيران.. تأجيل دفن قاسم سليماني بعد سقوط 35 قتيلا بجنازته





ذكرت مصادر إيرانية، أنه تم تأجيل دفن قائد فيلق القدس قاسم سليماني بعد حادث تدافع في مسقط رأسه بمدينة كرمان الإيرانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.



رياح مثيرة للرمال والأتربة على مصر غدا.. والطقس شديد البرودة





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون هناك نشاط للرياح الغربية على أغلب الأنحاء غدا، الأربعاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



موازنة البرلمان تلمح إلى التحول للدعم النقدي في موازنة 2020 / 2021





أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة 2020 / 2021 سوف تركز كل اهتمامها حول دعم الفئات الأحق بالرعاية، وذلك استكمالًا لما بدأته الدولة خلال الموازنات السابقة.



١.٢ مليار شخص يتابعون حفل الأفضل في أفريقيا الليلة بالغردقة.. صور





أنهت مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر استعداداتها لإقامة الحدث الرياضي الأفريقي الأبرز والخاص بحفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لاختيار الأفضل في أفريقيا عام ٢٠١٩.



يهدد الأمن العربي والإقليمي.. السعودية تعلن رفضها التدخل العسكري التركي في ليبيا





أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رفضه وتنديده بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية.



الحكام يتراجعون عن تنظيم احتجاجية ضد مرتضى منصور



قررت مجموعة من الحكام بمختلف الدرجات تجميد الوقفة الاحتجاجية التى كان محددا لها بعد غد، الخميس، اعتراضا على الهجوم الضارى الذى شنه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على قضاة الملاعب وجمال الغندور، رئيس اللجنة.



19 أبريل.. الكويت على موعد مع حدث اقتصادى مهم





أعلنت شركة بورصة الكويت( أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص فى الشرق الأوسط والمنطقة)، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الكويتي بتاريخ 19 أبريل 2020 كموعد مبدئي.



البرلمان الإسباني يصوت على منح الثقة لحكومة بيدرو سانشيز





صوت مجلس النواب الإسباني، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة لحكومة بيدور سانشيز بعدما فشل في الحصول على ثقة البرلمان في التصويت الأولي الذي جرى الأحد.



الجيش الليبى: الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت





أكد الجيش الليبي أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت، جاء ذلك فى خبر عاجل، منذ قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل، فور ورودها..