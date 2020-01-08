لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة لوران بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

تزخر الاسكندرية بالعديد من المناطق التاريخية، ومن بينها منطقة لوران التي تقع شرقي المدينة، ورغم شهرتها وما تحتويه من قصور ومبان تاريخية، إلا أن الكثيرين من السكندريين لا يعرفون تاريخها أو سبب تسميتها.





تعتبر منطقة لوران من الأحياء الراقية في مدينة الإسكندرية، وتنسب إلى الخواجة إدوار لوران صاحب مصانع الدخان والذي كان يقطن بتلك المنطقة بالشارع المسمى باسمه "شارع لوران" والذي يعرف حاليًا باسم شارع محمد إقبال.





ومن المعالم الشهيرة بالمنطقة كلية فيكتوريا أحد اعرق وأقدم المدارس بمصر والتي خرجت ملوك وأمراء وممثلين اشهرهم الملك حسين وعمر الشريف.





يعتبر شارع شعراوي باشا هو الشارع الأشهر والرئيسي بالحي وسمي هكذا على اسمم محمد شعراوي باشا الذي كان يقطن في قصر مطل على هذا الشارع (وبجانبه الان مدرسة لوران الثانوية) ونسبة أيضا إلى الجامع الذي بناه في نفس الشارع.





كان حي لوران يمتاز بوجود عدد كبير من الڤيلات والقصور ومعظمها قديم وأثري مبنية على الطراز الأوروبي ولكن مع الزحف العمراني تم هدم غالبية هذه القصور والڤلل وظهرت مكانها عمارات سكنية مما افقد الحي رونقه وجماله في الاونة الاخيرة.



