AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة لوران بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:07 ص
منطقة لوران بالإسكندرية
منطقة لوران بالإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تزخر الاسكندرية بالعديد من المناطق التاريخية، ومن بينها منطقة لوران التي تقع شرقي المدينة، ورغم شهرتها وما تحتويه من قصور ومبان تاريخية، إلا أن الكثيرين من السكندريين لا يعرفون تاريخها أو سبب تسميتها.

تعتبر منطقة لوران من الأحياء الراقية في مدينة الإسكندرية، وتنسب إلى الخواجة إدوار لوران صاحب مصانع الدخان والذي كان يقطن بتلك المنطقة بالشارع المسمى باسمه "شارع لوران" والذي يعرف حاليًا باسم شارع محمد إقبال.

ومن المعالم الشهيرة بالمنطقة كلية فيكتوريا أحد اعرق وأقدم المدارس بمصر والتي خرجت ملوك وأمراء وممثلين اشهرهم الملك حسين وعمر الشريف.

يعتبر شارع شعراوي باشا هو الشارع الأشهر والرئيسي بالحي وسمي هكذا على اسمم محمد شعراوي باشا الذي كان يقطن في قصر مطل على هذا الشارع (وبجانبه الان مدرسة لوران الثانوية) ونسبة أيضا إلى الجامع الذي بناه في نفس الشارع. 

كان حي لوران يمتاز بوجود عدد كبير من الڤيلات والقصور ومعظمها قديم وأثري مبنية على الطراز الأوروبي ولكن مع الزحف العمراني تم هدم غالبية هذه القصور والڤلل وظهرت مكانها عمارات سكنية مما افقد الحي رونقه وجماله في الاونة الاخيرة.

وخلال فترة التسعينات سلطت الأضواء على الحي بعد حادثة انهيار عمارة لوران المنكوبة والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.
لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة لوران بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة لوران بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة لوران بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
لكل اسم حكاية.. تعرف على تاريخ منطقة لوران بالإسكندرية وسبب تسميتها.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

تحطم طائرة أوكرانية في إيران وعلى متنها 180 راكباً

إيران: لن نتوقف حتى يسحب ترامب قواته بالكامل من المنطقة

أول رد من الـ كاف على قرار مرتضى منصور الانسحاب من السوبر الأفريقي

أمير عزمي يكشف ميزة فايلر مع الأهلي

تدمير طائرة في مدرج الجناح الأمريكي بـ قاعدة عين الأسد

كنت بسجل أهداف.. رياض محرز يوجه رسالة ساخرة لـ ساديو ماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت