Alcatel تطرح 4 هواتف ذكية مميزة.. الأغلى بـ 2500 جنيه فقط ..صور





ويتضح من الفئة السعرية نية العلامة الفرنسية للاستحواذ والسيطرة على فئة مرغوبة بشدة فى الأسواق الذكية، خاصةً فى تلك الفترة مع إرتفاع أسعار الهواتف الذكية الملحوظ.



أسعار هواتف Alcatel الجديدة



- 1- Alcatel 1B بـ 1000 جنيه فقط

- Alcatel 1V.. هاتف مميز بـ 1400 جنيه فقط

- Alcatel 1S يظهر للنور رسميًا.. كاميرا ثلاثية بـ 1750 جنيها

- Alcatel 3L وحش فرنسى جديد بسعر جنوني.. 2500 جنيه فقط



1- Alcatel 1B بـ 1000 جنيه فقط



يأتى Alcatel 1B بشاشة قياس 5.5 بوصة من نوع TFT بدقة عرض 1440 فى 720، ويعمل بنظام Android Go الذى يوفر أقصى سرعة ممكنة من خلال نسخة Android 10 Go edition.



متلك Alcatel 1B معالج رباعى من نوع QM215 chipset، وذاكرة وصول عشوائى سعة 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.



ويدعم Alcatel 1B بطارية سعة 3000 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الأسود والأخضر، مقابل 66 دولار فقط، ما يعادل 1050 جنيهًا مصريًا فقط.



يذكر أن الهاتف سيطرح فى الربع الأول من 2020، أوروبا والشرق الأوسط وآسيا و أمريكا الجنوبية.





بدأت شركة Alcatel الفرنسية العريقة المنافسة مبكرًا مع الأيام الأولى فى العام الجديد 2020، حيث قدمت 4 هواتف ذكية دفعة واحدة بأسعار تنافسية، الأغلى منها مقابل 2500 جنيه، وأقلها بـ 1000 جنيه فقط.ويتضح من الفئة السعرية نية العلامة الفرنسية للاستحواذ والسيطرة على فئة مرغوبة بشدة فى الأسواق الذكية، خاصةً فى تلك الفترة مع إرتفاع أسعار الهواتف الذكية الملحوظ.أسعار هواتف Alcatel الجديدة- 1- Alcatel 1B بـ 1000 جنيه فقط- Alcatel 1V.. هاتف مميز بـ 1400 جنيه فقط- Alcatel 1S يظهر للنور رسميًا.. كاميرا ثلاثية بـ 1750 جنيها- Alcatel 3L وحش فرنسى جديد بسعر جنوني.. 2500 جنيه فقط1- Alcatel 1B بـ 1000 جنيه فقطيأتى Alcatel 1B بشاشة قياس 5.5 بوصة من نوع TFT بدقة عرض 1440 فى 720، ويعمل بنظام Android Go الذى يوفر أقصى سرعة ممكنة من خلال نسخة Android 10 Go edition.متلك Alcatel 1B معالج رباعى من نوع QM215 chipset، وذاكرة وصول عشوائى سعة 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.ويدعم Alcatel 1B بطارية سعة 3000 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الأسود والأخضر، مقابل 66 دولار فقط، ما يعادل 1050 جنيهًا مصريًا فقط.يذكر أن الهاتف سيطرح فى الربع الأول من 2020، أوروبا والشرق الأوسط وآسيا و أمريكا الجنوبية.





يأتى Alcatel 1V بشاشة قياس 6.22 بوصة من نوع TFT كاملة مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصفها، ويعمل بنظام Android Go الذى يوفر أقصى سرعة ممكنة من خلال نسخة Android 10 Go edition.



يمتلك Alcatel 1V معالج رباعى من نوع MediaTek MT6762D، وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.



ولعشاق التصوير يقدم Alcatel 1V كاميرا ثنائية بدقة 13 و 5 ميجابيكسل، كما يدعم Alcatel 1V بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الأسود والأخضر، مقابل 88 دولارا فقط، ما يعادل 1400 جنيه مصري فقط.



يذكر أن الهاتف سيطرح فى الربع الأول من 2020، أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا و أمريكا الجنوبية.



2- Alcatel 1Vيأتى Alcatel 1V بشاشة قياس 6.22 بوصة من نوع TFT كاملة مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصفها، ويعمل بنظام Android Go الذى يوفر أقصى سرعة ممكنة من خلال نسخة Android 10 Go edition.يمتلك Alcatel 1V معالج رباعى من نوع MediaTek MT6762D، وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.ولعشاق التصوير يقدم Alcatel 1V كاميرا ثنائية بدقة 13 و 5 ميجابيكسل، كما يدعم Alcatel 1V بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الأسود والأخضر، مقابل 88 دولارا فقط، ما يعادل 1400 جنيه مصري فقط.يذكر أن الهاتف سيطرح فى الربع الأول من 2020، أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا و أمريكا الجنوبية.



3- Alcatel 1S



يأتى Alcatel 1S بشاشة قياس 6.22 بوصة من نوع TFT كاملة مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصفها، ويعمل بنظام Android Go الذى يوفر أقصى سرعة ممكنة من خلال نسخة Android 10 Go edition.



يمتلك Alcatel 1S معالج رباعى من نوع MediaTek MT6762D ، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.



ولعشاق التصوير يقدم Alcatel 1S كاميرا ثلاثية بدقة 13 و 5 و 2 ميجابيكسل، كما يدعم Alcatel 1S بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الرمادى والأخضر، مقابل 110 دولار فقط، مايعادل 1750 جنيهًا مصريًا فقط.



يذكر أن الهاتف سيطرح فى الربع الأول من 2020، أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا و أمريكا الجنوبية.





3- Alcatel 1Sيأتى Alcatel 1S بشاشة قياس 6.22 بوصة من نوع TFT كاملة مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصفها، ويعمل بنظام Android Go الذى يوفر أقصى سرعة ممكنة من خلال نسخة Android 10 Go edition.يمتلك Alcatel 1S معالج رباعى من نوع MediaTek MT6762D ، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.ولعشاق التصوير يقدم Alcatel 1S كاميرا ثلاثية بدقة 13 و 5 و 2 ميجابيكسل، كما يدعم Alcatel 1S بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الرمادى والأخضر، مقابل 110 دولار فقط، مايعادل 1750 جنيهًا مصريًا فقط.يذكر أن الهاتف سيطرح فى الربع الأول من 2020، أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا و أمريكا الجنوبية.