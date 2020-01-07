قبل الدربي | الاتحاد الآسيوي يرشح مدرب الهلال السعودي لجائزة أفضل مدرب

رشح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، الروماني رازفان لوشيسكو للحصول على جائزة أفضل مدرب في غرب آسيا، بعد قيادته الهلال السعودى إلى لقب دوري أبطال آسيا خلال عام 2019.





وكتب «الآسيوي» عن لوشيسكو: "عاند الحظ فريق الهلال السعودي عندما خسر لقب دوري أبطال آسيا مرتين في المباراة النهائية أمام ويسترن سيدني الأسترالي عام 2014، وأمام أوراوا ريد دايموندز الياباني عام 2017 ليظل حلم التتويج معلقًا حتى تحقق في نوفمبر من العام الماضي على يد الروماني رازفان لوتشيسكو".





ووجد الهلال ضالته المنشودة والتي بحث عنها طويلًا مع لوتشيسكو الذي قدم فريقًا متكاملًا استحق أن يكون بطلًا للمسابقة القارية الأهم على مستوى الأندية بعد فوزه على أوروا الياباني (1-0) و(2-0) في المباراة النهائية ليكون اللقب الأول للفريق بنظام المسابقة الجديد الذي تم اعتماده عام 2003".





وضمت قائمة الترشيحات كل من هيليو سوزا بطل خليجي 24 مع منتخب البحرين، بالإضافة إلى فجر إبراهيم مدرب سوريا، فيليكس سانشيز مدرب قطر، وباسم مرمر مدرب العهد اللبناني.



