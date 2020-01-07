AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل الدربي | الاتحاد الآسيوي يرشح مدرب الهلال السعودي لجائزة أفضل مدرب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:53 م
رازفان لوشيسكو
رازفان لوشيسكو
Advertisements
عمر سلامة
رشح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، الروماني رازفان لوشيسكو للحصول على جائزة أفضل مدرب في غرب آسيا، بعد قيادته الهلال السعودى إلى لقب دوري أبطال آسيا خلال عام 2019.

وكتب «الآسيوي» عن لوشيسكو: "عاند الحظ فريق الهلال السعودي عندما خسر لقب دوري أبطال آسيا مرتين في المباراة النهائية أمام ويسترن سيدني الأسترالي عام 2014، وأمام أوراوا ريد دايموندز الياباني عام 2017 ليظل حلم التتويج معلقًا حتى تحقق في نوفمبر من العام الماضي على يد الروماني رازفان لوتشيسكو".

ووجد الهلال ضالته المنشودة والتي بحث عنها طويلًا مع لوتشيسكو الذي قدم فريقًا متكاملًا استحق أن يكون بطلًا للمسابقة القارية الأهم على مستوى الأندية بعد فوزه على أوروا الياباني (1-0) و(2-0) في المباراة النهائية ليكون اللقب الأول للفريق بنظام المسابقة الجديد الذي تم اعتماده عام 2003".

وضمت قائمة الترشيحات كل من هيليو سوزا بطل خليجي 24 مع منتخب البحرين، بالإضافة إلى فجر إبراهيم مدرب سوريا، فيليكس سانشيز مدرب قطر، وباسم مرمر مدرب العهد اللبناني.

ويشار إلى أن الهلال سيواجه مساء اليوم نظيره أهلي جدة في دربي سعودي قوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال يسعى للثأر من أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

بطل آسيا 2019.. الهلال السعودي واوروا الياباني في محيط الرعب | شاهد

نهائي دوري أبطال آسيا | مدرب الهلال السعودي يهاجم حكم المباراة.. ويكشف سر حزنه

نهائي أبطال آسيا.. لوشيسكو يكافئ لاعبي الهلال بعد الفوز على أوراوا

مدرب الهلال السعودي: جاهزون لتحقيق الحلم الآسيوي

تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

اللص سورى الجنسية | تعليق صادم من كندة علوش على اقتحام منزل نانسي عجرم

بعد مقتل قاسم سليماني .. كرواتيا تنقل قواتها من العراق إلى الكويت

هل يحضر صلاح | تغريدة جديدة من ليفربول قبل ساعات من حفل أفضل لاعب أفريقي

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة.. تعرف عليها

قبل ساعات من إعلان الأفضل في أفريقيا 2019.. خالد بيومي يصدم محمد صلاح وطارق حامد

جمال الغندور يطالب اتحاد الكرة برد اعتبار بوسي.. القصة الكاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد

يعزف لـ عمر خيرت وأم كلثوم.. شاهد| عمر مختار أصغر عازف بيانو كفيف