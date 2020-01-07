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أخبار العالم

وزراء الاتحاد الأوروبي ينددون بالتدخل الخارجي في ليبيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ندد وزراء الاتحاد الأوروبي بالتدخل الخارجي في ليبيا. بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد أكد في وقت سابق أن ليبيا تشكل خطرا أمنيا على أوروبا يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل معه، وذلك بعد لقائه مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأضاف دي مايو للصحفيين لدى مغادرته لمقر الاجتماع، أن ليبيا تشكل في الوقت الحالي خطرا على أوروبا فيما يتعلق بالهجرة وكذلك الإرهاب".

وتابع: "كان من المفترض عقد هذا الاجتماع في ليبيا لكن الوضع الأمني هناك لم يسمح بذلك. سيُحدّث الاتحاد الأوروبي استراتيجياته بشأن ليبيا اعتبارا من الغد، دون مزيد من التفاصيل".

واجتمع وزراء خارجية أوروبا في بروكسل يوم الثلاثاء في محاولة أوروبية لتنسيق ردها على التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.
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