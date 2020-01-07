وفد من الأرمن الأرثوذكس يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة، وفدا من كنيسة الأرمن الأرثوذكس برئاسة نيافة المطران أشود مناتسكايان، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.





وقدم الوفد الأرمني لقداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث أشادوا بدوره القوى في ترسيخ أسس المحبة والسلام والمودة داخل المجتمع.





ورحب قداسة البابا تواضروس بوفد كنيسة الأرمن الأرثوذكس، مقدما لهم الشكر على تهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، ومتمنيا لهم التوفيق الدائم في كافة أمور الحياة.





وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد يرافقه وفد من قيادات وزارة الداخلية.





كما استقبل البابا تواضروس أيضا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى قدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد على رأس وفد من أعضاء البرلمان اليوم بالمقر البابوي بالعباسية.





واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي مجموعة كبيرة من الآباء الأساقفة والكهنة وأسرهم ومجالس الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، متمنين لقداسته دوام أن تكون هذه الأيام سبب خير وبركة لكل أبنائه ولمصرنا الحبيبة.





وتقوم فرق الكشافة داخل الكاتدرائية بتنظيم دخول المهنئين إلى الكاتدرائية، حيث يسمح لهم بالدخول من البوابة الرئيسية، كما يتم إرشاد المهنئين والمحتفلين إلى أماكن تواجدهم، وسط أجواء من الفرحة وتبادل التهنئة بين الجميع.





وخصص قداسة البابا تواضروس الثاني ساعتين من نهار يوم العيد لاستقبال المهنئين لشعبه من أبناء الكنيسة، فيما يبدأ بعدها في استقبال ضيوفه من كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والشخصيات العامة .



