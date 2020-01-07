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سمير فرج: مصر قدمت مساعدات إنسانية لـ تركيا بعد زلزال 1999 ..فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:51 م
زلزال تركيا سنة 1999
زلزال تركيا سنة 1999
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إبراهيم القادري
قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن تركيا كانت دمرت بالكامل جراء الزلزال الذى حدث عام 1999 طلبت المساعدات من مصر وبالفعل قامت بإرسال مستشفى ميداني متكامل وقمنا بإرسال 150 سريرا و3 غرف عمليات ومولدات كهرباء ومطابخ وأشعة.

وأضاف "سمير فرج" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن عند الذهاب إلى مقر الزلزال قمنا بعمل معسكر إيواء يسع 150 أسرة وخيم، مضيفا أنه كان هناك مخبز ميداني ينتج ربع مليون رغيف يوميا.

وأوضح "سمير فرج"، أنه عند وصولنا لم نجد شيئا سليما وكان الدمار يعم أنحاء المدينة نتيجة الحرائق كما أن الأشخاص كانوا يقفون في طوابير طولها كيلو حتى يحصلون على الطعام.

وتابع "سمير فرج" أن مصر أرسلت أكبر مساعدات لتركيا خلال زلزال 1999 في منطقة مرمرة كما أننا قمنا هناك حوالي شهر .

واستكمل"سمير فرج"أن مصر أرسلت ما يقارب من 25 طبيبا كما أننا عند وصولنا إلى هناك قمنا بعمل بنية تحتية للعمل عليها .
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