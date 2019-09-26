فيديو صادم لـ برج يهتز جراء زلزال تركيا.. شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة تعرض تركيا لزلزال، اليوم الخميس، وضرب مدينة أسطنبول بقوة بلغ 5.8 درجات على مقياس ريختر.



وأظهر فيديو تداوله الرواد، برجا سكنيا وهو يهتز بشكل كبير لعدة ثوان، نتيجة الزلزال الذي شعرت به ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.



كما أظهرت عددا من الصور، للحظة فزع مواطني تركيا وخروجهم مهرولين خشية الزلزال.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علق على الزلزال الذي وقع في تركيا، قائلا إن شدته بلغت 5.8 على مقياس ريختر، فيما بلغ عدد الهزات الارتدادية 28 هزة.



وأكد أنه أصيب 8 أشخاص بجروح طفيفة جراء الزلزال، وتعرض عدد من المباني لأضرار.



