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أخبار العالم

أخبار دولية: أمريكا تحقق في جرائم تركيا بسوريا .. ومقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر زلزال إيران

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
اردوغان
اردوغان
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أحمد قاسم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة المتنوعة الخاصة بالشأن العربي والدولي، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.

الجيش التركي يقصف مواقع للأكراد في سوريا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أن الجيش التركي والمليشيات الموالية له شنوا قصفًا عنيفًا استهدف مواقع للوحدات الكردية بشمال سوريا.


مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر زلزال إيران
قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 20 آخرين إثر الزلزال الذي شهده شمال غربي إيران.


التغير المناخي.. كارثة دولية جعلت روسيا أكبر المستفيدين منها
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ موجة استياء دولية شديدة، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا انضمامها إلى الاتفاق الذي يعتبر أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ.


أمريكا تحقق في جرائم تركيا بسوريا
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية بأن الولايات المتحدة بدأت بالتحقيق في احتمال انتهاك تركيا للاتفاقيات مع واشنطن حول استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها إليها، وما إذا كانت أنقرة قد نقلت هذه الأسلحة إلى فصائل المعارضة في سوريا.
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