AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر زلزال إيران

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
AdvertisementS
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 20 آخرين إثر الزلزال الذي شهده شمال غربي إيران.

في وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع شمال غربي إيران.

وبحسب المركز، يقع مركز الزلزال على بعد 156 كيلومترا جنوب شرق مدينة تبريز في مقاطعة أذربيجان الشرقية، وعلى عمق 62 كم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زلزال يضرب إيران

ترشيحاتنا

داليا مصطفى عن زوجها شريف سلامة: مسك إيدي في السينما وقالي بحبك.. فيديو

ابتهال الصريطي تنعى هيثم أحمد زكي

أحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكى بيده | تفاصيل

عثر عليه مخنوقا .. تشريح جثة سائق تاكسي قُتل في المنيل

الحب لا يعرف عمرا... تجارب زوجية بين أجيال مختلفة على انستجرام

أخبار النادي الأهلي اليوم 11-7-2019.. عقوبات صارمة بسبب قمة السلة أمام الزمالك.. والنادي يدرس التصعيد.. ووليد سليمان يطلق قذائفه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إعادة بناء وجه محاربة عاشت منذ ألف عام.. والنتيجة مذهلة

بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور

بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل