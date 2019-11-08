مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر زلزال إيران

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 20 آخرين إثر الزلزال الذي شهده شمال غربي إيران.



في وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع شمال غربي إيران.



وبحسب المركز، يقع مركز الزلزال على بعد 156 كيلومترا جنوب شرق مدينة تبريز في مقاطعة أذربيجان الشرقية، وعلى عمق 62 كم.