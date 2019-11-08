الجيش التركي يقصف مواقع للأكراد في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أن الجيش التركي والمليشيات الموالية له شنوا قصفًا عنيفًا استهدف مواقع للوحدات الكردية بشمال سوريا.



وقال "المرصد" في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" إن "القوات التركية المتمركزة شمالي حلب استهدفت قرية مرعناز التابعة لناحية شرا بمنطقة عفرين بصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".



وأضاف "المرصد" أنه رصد اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين القوات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور كفرخاشر جنوبي مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.