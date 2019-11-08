أمريكا تحقق في جرائم تركيا بسوريا

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية بأن الولايات المتحدة بدأت بالتحقيق في احتمال انتهاك تركيا للاتفاقيات مع واشنطن حول استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها إليها، وما إذا كانت أنقرة قد نقلت هذه الأسلحة إلى فصائل المعارضة في سوريا.



ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسئولين قوله: "هذه المجموعات ربما ارتكبت جرائم حرب ضد الأكراد، ما يشكل انتهاكات خطيرة للاتفاقيات مع أنقرة".



وصرحت المتحدثة باسم البنتاجون، كارلا جليسون، للشبكة الأمريكية قائلًا: "تماشيًا مع اتفاقيات مراقبة الاستخدام النهائي، فإن الولايات المتحدة تحقق دائمًا في مزاعم ذات مصداقية فيما يتعلق بتركيا".



ونقلت الشبكة عن مسئول دفاعي آخر قوله: "الحكومة تعتقد حاليًا أن الادعاءات حول انتهاك تركيا اتفاقيات مراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة "موثوق بها، مما دفع البنتاجون إلى المراجعة".



وتابع المسئول الأمريكي"تعمل الولايات المتحدة لضمان استخدام معدات الدفاع الأمريكية الأصل بالطريقة المقصودة والمتسقة مع الاتفاقية أو التراخيص التي نقلت بموجبها الأسلحة، مضيفًا: "يجب أن يوافق مستلمو معدات الدفاع الأمريكية الأصل على إتاحة المواد اللازمة لمراقبة الاستخدام النهائي طوال عمر المعدات".