مان سيتي ضد مان يونايتد | السيتزنز يضع قدماً في النهائي بثلاثية في شباك الشياطين الحمر

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد بثلاثية في ملعبه و أمام جمهوره في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات ذهاب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.





افتتح سيلفا التسجيل في ديربي مانشستر بتسديدة متقنة وصاروخية لم يستطع ديفيد دي خيا منعها من معانقة الشباك بالدقيقة 17.





وجاء الهدف الثاني من توقيع رياض محرز من تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق بيرناردو سيلفا ضربت الخط الدفاعي بالكامل لمانشستر يونايتد ووصلت لمحرز المنفرد تماما بالمرمى والذي تمكن ببراعة من مراوغة الحارس ديفيد دي خيا ثم وضع الكرة داخل الشباك الخالية.





فيما عزّز السيتي بالهدف الثالث من كرة اصطدم أندرياس بيريرا لاعب مانشستر يونايتد ثم تسكن الشباك.



