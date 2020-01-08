AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: إيران أكدت استهداف مصالح أمريكا حول العالم.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:09 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيران تعمل على ضمان عدم وجود للأمريكان في العراق، وأنهم سيضربون المواقع الأمريكية.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "روحاني قال لـ ماكرون إن أمن ومصالح أمريكا في خطر، ولا يمكن لأن تبقى في مأمن بعد اغتيال سليماني".

وتابع أحمد موسى:" إيران خرجت في الإعلام وأكدت أنها تستهدف المصالح الأمريكية حول العالم".

وأكمل أحمد موسى: "8 قواعد عسكرية امريكية في العراق، وأمريكا أعلنت أنها ستنشئ أكبر قاعدة في غرب العراق للقاذفات الإستراتيجية بـ منطقة عين الأسد".

وقال "موسى": "وذلك يعني أن أمريكا لا تنوي الانسحاب من العراق ولكنه تواجد عسكري أمريكي دائم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

ضم كهربا واستبعاد جمعة وصلاح محسن.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم في أفريقيا

في استفتاء FIFA للجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

بـ جنيه واحد.. علاجات منزلية تقضي على الصداع النصفي في 15 دقيقة

نانسي عجرم تخرج عن صمتها و توجه رسالة نارية لأهل القتيل.. فيديو

بفستان قصير | زوجة محمود العسيلى تتألق فى عقد القران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت