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أخبار العالم

أول تعليق من الرئيس العراقي على الهجوم الإيراني ضد الأمريكان

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:30 ص
برهم صالح
برهم صالح
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على صالح
علق الرئيس العراقي برهم صالح على القصف الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الجوية بمحافظة الأنبار، غرب العراق، والتي تضم جنودًا أمريكيين، قائلاً "بردًا وسلامًا على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صباح اليوم الأربعاء عن أن الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدتين بها جنود أمريكيين بالأنبار وأربيل بعشرات الصواريخ الباليستية .

وكشفت في بيان عن أنها تعمل حاليا على تقييم الخسائر الناتجة عن ذلك الصواريخ "التي من الواضح أنها أطلقت من إيران".

وأضاف البيان: "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة".
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