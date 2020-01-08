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تكنولوجيا

لأول مرة.. Facebook يضيف الوضع الليلي لهذه الأجهزة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:49 ص
فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة موقع التواصل الشهير فيسبوك FACEBOOK، إصدارًا جديدًا من تطبيق المراسلة التابع لها فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، الخاص بأجهزة سطح المكتب مع دعم للوضع الليلي "dark mode".
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، يمكن لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10، الحصول على النسخة الجديدة من تطبيق فيسبوك ماسنجر الداعمة لخاصية الوضع الليلي من خلال المتجر الخاص بنظام ويندوز "Windows Store".

ويغيير التحديث الجديد الداعم للوضع الليلي كل جزء من واجهة المستخدم التي من المعتاد أن تكون بيضاء ساطعة في تطبيق ماسنجر ، إلى خلفية رمادية داكنة أو رمادية اللون، وقد تم تصميم هذه الخاصية لجعل استخدام الأجهزة الإلكترونية أسهل قليلًا، إلى جانب تقليل معاناة العين مع الإضاءة أثناء الليل.

وليس ذلك فحسب، بل يمكنه أيضًا زيادة عمر البطارية بدرجة كبيرة عند استخدامها على الأجهزة الذكية التي تحتوي على شاشة من نوع OLED، ويقال إن التحديث القادم لتطبيق واتساب WhatsApp، الداعم لهذه الميزة يعمل على توفير عمر البطارية التي من الممكن أن تصل إلى ساعة أو ساعتين في بعض الهواتف.

يذكر أن خاصية الوضع الليلي، تم إطلاقها على تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، وأجهزة التابلت، قد تم طرحها لأول مرة خلال العام الماضي 2019، على التطبيق المخصص للهواتف الذكية، وتعمل شركة فيسبوك على تطوير ميزة الوضع الليلي لتطبيق واتساب والتي من المتوقع طرحها خلال 2020.
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