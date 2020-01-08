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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 8 -1-2020.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم الأربعاء 8- 1-2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:

واستقرت أسعار العملات، اليوم، الأربعاء، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9735 جنيه للشراء 16.0996 جنيها للبيع.

وسجل اليورو 17.8647 جنيه للشراء 18.0122 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترليني 21.0770 جنيه للشراء 21.2498 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 16.4539 جنيه للشراء 16.5855 جنيه للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.6842 جنيه للشراء 14.8015 جنيها للبيع وسجل سعر الريـال السعودي 4.2578 جنيه للشراء 4.2925 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 52.6326 جنيه للشراء 53.1532 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.3483 جنيه للشراء 4.3835 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني 2.2937 جنيه للشراء 2.3120 جنيه للبيع.
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