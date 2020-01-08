حرق 185 طنا من النفايات الخطرة للحفاظ على الصحة في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من جميع المنشآت الطبية (حكومية وخاصة) ليتم حرقها والتخلص الآمن منها، وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة كي لا تشكل خطرًا على البيئة ويهدد الصحة العامة للمواطنين.





وأعلن الدكتور يسرى بيومى وكيل صحة البحيرة حرق ١٨٥ طن من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الحكومية والخاصة مشيرًا إلى ان عدد التعاقدات للمنشآت الخاصة مع أجهزة المعالجة (المحارق)بلغت 255 تعاقد لافتا الى 103 تراخيص تداول نفايات طبيه خطره للمنشآت الحكومية والخاصة الخطرة,



