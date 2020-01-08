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محافظات

سحب 2937 عينة مياه مرشحة وجوفية ومن وحدات الغسيل الكلوي بالبحيرة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أعلن الدكتور يسرى بيومي عن سحب 2751 عينة من المياه المرشحة والجوفية من الشبكات خلال شهر ديسمبر الماضى و122 عينة من طرود العمليات بالإضافة إلى سحب 55 عينة من وحدات الغسيل الكلوي للتأكد من جودة المياه المعالجة الخاصة بوحدات الغسيل الكلوي ومطابقتها للمواصفات.

وأكد على الحرص بصفة دورية لسحب عينات للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة بالمتابعة المكثفة والمستمرة لجميع مصادر المياه أولا بأول للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية ومطابقتها للمواصفات حفاظًا علي صحة المواطنين.

أكد وكيل صحة البحيرة المرور على إحكام الرقابة على خزانات مياه الشرب بمختلف أنواعها والأشراف على تطهيرها، مشيرا إلى الإشراف على 1682 خزانا لمتابعة محطات تنقية مياه الشرب وتقييم مراحل التنقية وكذا المرور على 6 وحدات مياه معالجة المستخدمة في الغسيل الكلوي.
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