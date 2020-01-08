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رياضة

استعدادا لمواجهة بلاتينيوم.. بعثة النادي الأهلي تصل هراري بعد رحلة طيران شاقة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الادارة، هراري عاصمة زيمبابوي بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ساعة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم ستارز المقرر لها 11 يناير في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الرحلة البقاء ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي، لمده ساعتين قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي.

وضم السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، 20 لاعبا لقائمة الفريق التي وصلت إلى زيمبابوي، وهم : محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ،محمود عبدالمنعم كهربا.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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