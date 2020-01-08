من هو الشاعر السعودي العتيبي الذى اتهم بالإساءة لـ"سبت الغلايا"

حظى الشاعر السعودى المتهم بالإساءة إلى أحد مدن المملكة "سبت الغلايا"، سفر بن سعد الدغيلبي العتيبي مساحة كبير من البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول أنباء تفيد بملاحقته أمنيا.



يعد الشاعر سفر بن سعد الدغيلبي العتيبي، والمكنى أبو سعد، واحدا من أشهر شعراء المحاورة الشعبية في المملكة العربية السعودية، حيث اعتاد المشاركة في العديد من المناسبات الوطنية داخل المملكة وفي دول الخليج.



ولعب الدغيلبي دورا في تطوير شعر المحاورة، حيث نجح في إضافة تقنيات جديدة للموروث الشعري الشعبي، بزيادة قوافي البيت الواحد من قافيتين إلى أربع قوافي، كما أدخل الإيقاع التقني من خلال استخدام الدفوف، وهي تجربة لاقت نجاحا في المملكة.



ويمتلك الشاعر السعودي قاعدة جماهيرية واسعة، حيث يتابعه على حسابه في ”تويتر“ ما يزيد عن 31,000 شخص، كما يتابعه في قناته على ”يوتيوب“ أكثر من عشرين ألف متابع.



وليست هذه المرة الأولى التي يثير بها الشاعر الدغيلبي الجدل ويواجه السجن، فسبق أن أساء لهيئة الترفيه في أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى استدعائه للتحقيق، لكنه عاد وشارك لاحقا في موسم الرياض.