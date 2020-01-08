رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ الشرقية يبحثان استكمال المشروعات المتعثرة

عقد اليوم د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اجتماعا مع د.ممدوح غراب محافظ الشرقية لبحث موقف المشروعات المتعثرة الجاري تنفيذها بنطاق محافظة الشرقية.
جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أنه تم استعراض كافة إجراءات استكمال مشروعي معهد الأورام ومسرح كلية الزراعة وخروجهم إلي حيز تقديم الخدمات.
ومشروع مسرح كلية الزراعة والمقام علي مساحة 1600م قد تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بهما وباقي استكمال أعمال التشطيبات والتجهيزات.
جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أنه تم استعراض كافة إجراءات استكمال مشروعي معهد الأورام ومسرح كلية الزراعة وخروجهم إلي حيز تقديم الخدمات.
يجدر الإشارة إلي مشروع معهد الأورام المقام علي مساحة 11200م والمكون من بدروم و8 أدوار.
ومشروع مسرح كلية الزراعة والمقام علي مساحة 1600م قد تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بهما وباقي استكمال أعمال التشطيبات والتجهيزات.