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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يكرم طالبة لفوزها بـ ثلاث ميدليات عالمية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:23 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
كرم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق البطلة الرياضية آية أشرف عبدالرازق الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بنات لحصولها على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركتها بالبطولة العربية التاسعة للمضمار والبطولة العربية للطريق ومنحها ميدالية تذكارية متمنيًا لها دوام التوفيق والتميز في جميع المسابقات المحلية والإقليمية و الدولية.

جاء ذلك بحضور "أمال يوسف" عميد كلية التربية الرياضية بنات ،وإيناس سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث توجه رئيس الجامعة للجميع بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مؤكدًا علي ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لجميع الطلاب أصحاب المواهب الرياضية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للمشاركة في المسابقات و حصد البطولات و تمثيل الجامعة في المحافل المختلفة بشكل لائق ومشرف.

وأضافت "أمال يوسف" أن الطالبة أية أشرف قد فازت في البطولة العربية التاسعة للمضمار بالميدالية الذهبية وعدد 3 فضية وعدد 2 برونزية بالإضافة إلي فوزها في البطولة العربية للطريق بالميدالية الذهبية في سباق الكونتر إكيب و الفضية فردي عام.

جدير بالذكر أن مصر قد فازت بالبطولة العربية التاسعة للمضمار التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 25 حتي 30 ديسمبر 2019 تحت رعاية الاتحاد العربي للدراجات بمشاركة دول( الإمارات الجزائر- المغرب- السعودية- الأردن -الكويت –مصر-البحرين) بينما أقيمت البطولة العربية للطريق ببرج العرب بمدينة الإسكندرية وفازت بالبطولة دولة الإمارات.
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