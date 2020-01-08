AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وفد صيني يزور كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
استقبلت كلية الزراعة قسم الأراضي والمياه بـ جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وفدًا من جامعة "شنغهاى" للعلوم الزراعية بدولة الصين، وذلك في إطار البروتوكول المشترك بين الجامعتين.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد ، أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات العلمية ونقل التكنولوجيا بين الجامعة والجامعات الدولية.



وأضاف طنطاوي، أنه كان في استقبال الوفد بكلية الزراعة الدكتور مهدى حسن حامد، رئيس قسم الأراضي والمياه والدكتور أحمد عزيز الدين، الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور حاتم حمدون، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة المعيدين بقسم الأراضي والمياه.

ولفت إلى أنه لا يألوا جهدًا لافتا في دعمه الكاملة لبروتوكولات التعاون التي تخدم الجامعة في أي مجال من المجالات العلمية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكولات التعاون التي تنفذها الجامعة من اجل خدمة وإثراء العملية التعليمية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء عدد من المراكز العلمية المتخصصة بجامعة الوادي الجديد

عروض موسيقية من وفد الأوركسترا الطلابي بجامعة بكين للغابات داخل جامعة بنها

رئيس جامعة المنيا يبحث سبل التعاون مع وفد مدينة وجامعة هيلدسهايم

جامعة أسوان تستقبل وفد جامعة بورتو البرتغالية ..صور

إلى أين وصلت جامعة القاهرة في تعاونها مع الجامعات العالمية عام 2019؟

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على صرف التعويضات النقدية والعينية للمتضررين من تعلية خزان أسوان

السفارة الأوكرانية تكشف حقيقة تحطم الطائرة في إيران بسبب صاروخ

مفاجأة.. إيران أبلغت أمريكا مسبقًا بالضربة الصاروخية في العراق

أسعار الذهب ترتفع 24 جنيها بأول أسبوع في 2020

أول مدرب عربي في الدوري الأوروبي في حوار لـصدى البلد: أحلم بتدريب بايرن ميونخ

مدرب نادي الزمالك يجتمع مع فرجاني ساسي.. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. شاهد إطلالة نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها

عروس تمنع صديقتها من حضور حفل زفافها لسبب غير متوقع.. تفاصيل

SONY للهواتف المحمولة تنافس تيسلا وتصنع أول سيارة كهربائية بمواصفات خيالية "صور"