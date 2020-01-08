وفد صيني يزور كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد

استقبلت كلية الزراعة قسم الأراضي والمياه بـ جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وفدًا من جامعة "شنغهاى" للعلوم الزراعية بدولة الصين، وذلك في إطار البروتوكول المشترك بين الجامعتين.
وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد ، أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات العلمية ونقل التكنولوجيا بين الجامعة والجامعات الدولية.
ولفت إلى أنه لا يألوا جهدًا لافتا في دعمه الكاملة لبروتوكولات التعاون التي تخدم الجامعة في أي مجال من المجالات العلمية.
يأتي ذلك في إطار بروتوكولات التعاون التي تنفذها الجامعة من اجل خدمة وإثراء العملية التعليمية .
وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد ، أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات العلمية ونقل التكنولوجيا بين الجامعة والجامعات الدولية.
وأضاف طنطاوي، أنه كان في استقبال الوفد بكلية الزراعة الدكتور مهدى حسن حامد، رئيس قسم الأراضي والمياه والدكتور أحمد عزيز الدين، الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور حاتم حمدون، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة المعيدين بقسم الأراضي والمياه.
ولفت إلى أنه لا يألوا جهدًا لافتا في دعمه الكاملة لبروتوكولات التعاون التي تخدم الجامعة في أي مجال من المجالات العلمية.
يأتي ذلك في إطار بروتوكولات التعاون التي تنفذها الجامعة من اجل خدمة وإثراء العملية التعليمية .