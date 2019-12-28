جامعة الوادي الجديد: حظر دخول الطلاب بالبنطلونات المقطعة وقصات الشعر الغريبة

أصدر الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ، قرارا اليوم السبت، بحظر دخول الطلاب والطالبات الذين يرتدون البناطيل المقطعة كإحدى صيحات الموضة، وكذلك ارتداء الطالبات البرمودا التيشيرت والبنطلونات الضيقة والملفتة للنظر.





وأوضح رئيس جامعة الوادي الجديد أنه سيتم منع الطلاب الذين يقومون بحلق شعرهم بطريقة غريبة فيما يعرف بظاهرة القزح، وتكليف الأمن الجامعى فى جميع الكليات بمنع هؤلاء الطلاب من دخول الحرم الجامعى أو أداء الامتحانات بتلك المظاهر المخالفة للآداب العامة وسلوكيات الطالب الجامعي.





ووجه رئيس جامعة الوادي الجديد بضرورة تنفيد هذا القرار والتشديد على الالتزام بسلوكيات وآداب الحرم الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه من يخالف تلك الاشتراطات، وذاك فى إطار حرص جامعة الوادى الجديد على الارتقاء بالمستوى التعليمى والأخلاقى لدى طلابها والقضاء على تلك الظواهر الغريبة على مجتمع الوادى الجديد.









وفى سياق آخر نفذت جامعة الوادى الجديد تنفيذ معسكر الابتكار (مهارات ريادة الأعمال) وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإدارى بالجامعة بمشاركة 60 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة بتنسيق من الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية.



