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تعليم

جودة الحياة.. مؤتمر لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان أبريل المقبل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:09 م
قســــم التعليم
تنظم كلية التربية الفنية بـ جامعة حلوان، المؤتمر العلمي الدولي التاسع للكلية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ورئيس المؤتمر الدكتور محمود حامد عميد الكلية ، وأمناء المؤتمر الدكتور عصمت أباظة، والدكتورة مشيرة مطاوع، والدكتور عادل ثروت.

ويهدف المؤتمر إلى إظهار دور التربيه الفنية في تعليم وبناء القيم الإيجابية و تنمية الكفاءات الشخصية، إبراز دور الفن في تحسين جودة حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، توضيح دور الصناعات الابداعية والثقافية والحرف التراثية، تبني شراكات فاعلة لتعليم الفنون، دعم دور الفن المعاصر، دعم الابتكار والابداع، الفن في عصر التواصل الرقمي، وابراز دور الفن في تنمية الوعي البيئي.


وتضمن المؤتمر المحاور الآتية: الثقافة والتراث والفنون لتعزيز جودة الحياة، الاتجاهات المعاصرة في تعليم الفنون من أجل جودة الحياة والرفاه، الفن لتحقيق الرفاه الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة، الصناعات الإبداعية والثقافية والحرف التراثية جودة حياة، الفنون وقضايا البيئة وجودة الحياة، الفنون البصرية بين مفهوم المتغيرات الحضارية وجودة الحياة.

وتقام فعاليات المؤتمر في الفترة من ٦ ابريل ٢٠٢٠ وحتى٨ ابريل ٢٠٢٠، بقاعة المؤتمرات بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

هذا ويتم تسليم ابحاث المؤتمر بمقر كلية التربية الفنية بالزمالك ، ويتم ملء استمارات المشاركة عبر الرابط:

http://bit.ly/artedu2020
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