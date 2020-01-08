بعد حصوله على أفضل لاعب شاب في أفريقيا.. ريال مدريد يهنئ أشرف حكيمي

هنأ ريال مدريد لاعبه السابق أشرف حكيمي، المغربي الذي توج الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا عام 2019.



وكتب الحساب الرسمي لريال مدريد عبر تويتر:" تهانينا أشرف حكيمي، الذي اختير أفضل لاعب شاب في إفريقيا عام 2019".



وأرفق الحساب صورة حكيمي وهو يتسلم الجائزة أمس من الأسطورة الجزائري رابح ماجر.



وبخلاف الحصول على هذا اللقب الفردي، كان أشرف حكيمي ضمن فريق العام في إفريقيا والذي جاء كالتالي:-



حراسة المرمى: الكاميروني أندريه أونانا (اياكس امستردام) وفي الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند)والسنغالي خاليدو كوليبالي (نابولي) و الكاميروني جويل ماتيب (ليفربول) والعاجي سيرج أورييه (توتنهام)، وفي خط الوسط: الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) و السنغالي إدريسا جاي (باريس سان جيرمان)و المغربي حكيم زياش (أياكس امستردام)، وفي الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول)و السنغالي ساديو ماني (ليفربول) و الجابوني أوباميانج (آرسنال).