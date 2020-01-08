مهرجان أم الإمارات .. أبوظبي للثقافة والسياحة تعلن أبرز فعاليات 2020

تتولى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حفظ وحماية تراث وثقافة إمارة أبوظبي والترويج لمقوماتها الثقافية ومنتجاتها السياحية وتأكيد مكانة الإمارة عالميًا باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة تثري حياة المجتمع والزوار.





نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أمس الثلاثاء الاجتماع الدوري لتطوير القطاع السياحي في الإمارة بحضور مديري وممثلي المنشآت الفندقية والجهات الشريكة العاملة والمعنية بالقطاع.





قدم الاجتماع شرح مفصل عن أحدث التطورات الأخيرة في مشروعات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الاستراتيجية. كما استعرض مكتب أبوظبي للمؤتمرات جدول فعالياته المقرر تنظيمها خلال العام 2020، والتي تساهم في زيادة عدد زوار الإمارة ونزلاء منشآتها الفندقية.





مهرجان أم الإمارات

وتحتضن العاصمة الإماراتية مجددًا فعالياتها التي أحرزت نجاحًا لافتًا في السنوات الماضية، وفي مقدمتها "مهرجان أم الإمارات" من 26 مارس إلى 4 إبريل. وتكشف دائرة الثقافة والسياحة قريبًا عن برنامج حافل من الفعاليات والحملات الترويجية الجديدة.





بحث الاجتماع أيضًا استراتيجيات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتعزيز حضور الوجهة السياحية في أسواقها الرئيسية، واعتماد المزيد من خطط التوسع خلال العام 2020 إلى جانب تحفيز الطلب على الباقات والبرامج السياحية في الإمارة بالتعاون مع وكلاء السفر ومنظمي العطلات والجولات وشركات الطيران والخدمات الجوية العالمية.





سلّط الاجتماع الدوري رُبع السنوي الضوء على أحدث توجهات ومبادرات قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي من خلال جدول أعمال تناول العديد من الموضوعات المهمة، من بينها مناقشة مؤشرات الأداء وإحصاءات نتائج الربع الأخير من 2019، وخطط دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للمحافظة على زخم النمو السياحي المطرد واستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة بالتعاون مع شركائها، إلى جانب عرض مشاريعها الاستراتيجية، وتقديم إيجاز عن "إكسبو 2020 دبي".





إنجازات 2019

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "ينعقد اجتماع تطوير القطاع السياحي خلال مرحلة حاسمة في مسيرة نمو قطاع السياحة في أبوظبي، عقب إنجازاتنا الملموسة خلال العام 2019 الذي شهد مؤشرات إيجابية على جميع مقاييس الأداء الرئيسية، بما في ذلك عدد الزوار ونزلاء الفنادق. يمنحنا هذا الاجتماع الدوري فرصة استثنائية للقاء شركائنا، وتأكيد شكرنا العميق وتقديرنا لجهودهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، وعرض أبرز التطورات المرتقبة في العام 2020".





وأوضح الشيبة: "سجل قطاع السياحة في أبوظبي نجاحات كبيرة خلال العام الماضي، غير أننا رصدنا أيضًا عددًا من التحديات التي نعمل على دراستها واعتماد خطوات جادة ومبتكرة لمعالجتها. يزودنا اجتماع تطوير القطاع السياحي بمنصة فعالة لبحث استراتيجياتنا ومبادراتنا عبر التواصل المباشر مع شركائنا، وتبادل الرؤى والأفكار معهم، وتحديد الفرص السانحة لدعم آفاق التعاون بين مختلف الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة بالتزامن مع اطلاعهم على رسائلنا وخططنا، بما يضمن تضافر جهودهم لتكريس مكانة وجهتنا المتميزة والمفضلة على الخريطة العالمية".





زيادة زوار أبوظبي

استمع الحاضرون إلى شرح عن النمو الذي أحرزته المنشآت الفندقية في أبوظبي على جميع مؤشرات الأداء الرئيسية خلال الربع الأخير من العام 2019، وناقش الاجتماع أيضًا تفاصيل الحملة الترويجية الصيفية التي تطلقها سنويًا دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لزيادة عدد الزوار وتشجيعهم على تمضية فترات إقامة أطول في الإمارة خلال أشهر الصيف التي يصاحبها تباطؤ تقليدي في الحركة السياحية.





كما تضمن جدول الأعمال عرضًا لمبادرة مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي باستحداث لجنة استشارية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الصين، وهي أول لجنة متخصصة من نوعها في السوق الصيني، حيث تهدف إلى اغتنام آفاق النمو الواعدة في قطاع سياحة الأعمال عن طريق تعميق أطر التعاون والشراكة مع أهم الجهات الفاعلة في هذا السوق الكبير.





اختتم الاجتماع بعرض دور "اكسبو 2020 دبي" المتوقع في دعم الأداء السياحي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة، والتعاون القائم بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومنظمي "اكسبو 2020 دبي" للتنسيق بين الجانبين.





وجهة سياحية وثقافية

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تتولى حفظ وحماية تراث وثقافة إمارة أبوظبي والترويج لمقوماتها الثقافية ومنتجاتها السياحية وتأكيد مكانة الإمارة عالميًا باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة تثري حياة المجتمع والزوار.





كما تتولى الدائرة قيادة القطاع السياحي في الإمارة والترويج لها دوليًا كوجهة سياحية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والأعمال التي تستهدف استقطاب الزوار والمستثمرين.





وترتكز سياسات عمل الدائرة وخططها وبرامجها على حفظ التراث والثقافة، بما فيها حماية المواقع الأثرية والتاريخية، وكذلك تطوير قطاع المتاحف وفي مقدمتها إنشاء متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف جوجنهايم أبوظبي.



