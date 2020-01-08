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أخبار العالم

تركيا تطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا.. أردوغان يتراجع بعد اجتماع بوتين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان توصلا إلى توافق في الرأي بشأن الأزمة في ليبيا.

فيما قال نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع بوتين وأردوغان، إن الرئيسين يطالبان بوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من منتصف ليلة 12 يناير. بحسب "أناضول".

وأضاف لافروف ان الرئيسين يدعوان جميع الأطراف في ليبيا إلى الجلوس لطاولة المفاوضات. واتفقا بخصوص التوصل إلى حل بالطرق السلمية للتوتر المتصاعد في منطقة الخليج.

وتابع لافروف أن شددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصل إلى إسطنبول مساء أمس الثلاثاء، لبحث تطورات الأوضاع الاخيرة في المنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبيةـ، والتدخل التركي العسكري الذي ترفضه موسكو.
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