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أخبار العالم

نصيحة إيران لـ ترامب: توقف عن الاستماع إلى المهرجين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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وكالات
شن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، هجوما على الولايات المتحدة الامريكية، وجدد التأكيد على أن بلاده لم تبدأ هذا التصعيد.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ظريف إن الولايات المتحدة شنت حربا اقتصادية ضد إيران، وذلك في إشارة إلى جولة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018. 

وأضاف أن أوروبا يمكنها أنه تلعب دورا مقيدا عبر إبلاغ الولايات المتحدة بالخطأ الفادح في تحليلها، وبأن يتوقفوا عن الاستماع للمهرجين.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يلقى بيانا في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، يتنالو الهجمات الصاروخية التي قامت بها إيران ضد قاعدتي "عين الأسد" و"أربيل" في العراق، والتي تضم جنودا أمريكيين.

وأشار إلى أنه سوف يدلى بالبيان من قاعد جراند فوير بالبيت الأبيض.

وفي وقت سابق، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن هجمات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، وإنه ينبغي لها سحب قواتها من المنطقة.

وأطلقت إيران أكثر من 20 صاروخا على أهداف أمريكية يوم الأربعاء ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بالعراق يوم الجمعة الماضي.

وأضاف خامنئي في خطاب تلفزيوني "مثل هذا العمل العسكري لا يكفي. المهم هو إنهاء الوجود الأمريكي المفسد في المنطقة“ واصفا الضربات الصاروخية بأنها "صفعة على وجه" الولايات المتحدة".
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