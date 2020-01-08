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توك شو

اليونان: اتفاق أردوغان والسراج تهديد للسلم والأمن الدوليين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:31 م
وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان
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هاني حسين
قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إن هناك حالة تصعيد غير مسبوق، وحالة من عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.

وأضاف نيكوس دندياس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالاجتماع الوزاري التنسيقي حول تطورات الأوضاع في ليبيا،: "تركيا تعارض القانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة الخاص بقانون البحار".

وتابع نيكوس دندياس: "الاتفاق بين أردوغان والسراج غير قانوني، وهناك عدم مشروعية نشر قوات تركية في ليبيا".

وأكمل نيكوس دندياس:" تركيا تنتهك قرارات مجلس الأمن وجهود المجتمع الدولي للوصول إلى حل للصراع في ليبيا".

ولفت نيكوس دندياس:" اتفاق أردوغان والسراج يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويعمل على تصعيد الصراع ، واليونان تدعم كل الجهود التي يقودها غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة".
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