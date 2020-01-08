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توك شو

وزير خارجية فرنسا: الوضع في شرق المتوسط يتطلب استمرار الاجتماعات بين تلك الدول

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:32 م
وزير خارجية فرنسا
وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان
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كـريـم الـخـطـيـب
قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، إنه تم عقد اجتماع مهم مع مصر وقبرص واليونان بمساهمة من إيطاليا، موضحا أنه تم التطرق خلال الاجتماع بشأن الأوضاع في الشرق المتوسط.

وأَضاف مؤتمر صحفي حول الاجتماع التنسيقي الوزاري الذي تستضيفه مصر لبحث التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، أن الوضع في المتوسط يتطلب ان تستمر هذه الاجتماعات بين تلك الدول.

وأشار وزير خارجية فرنسا إلى أن الاكتشافات الجديدة من موارد الغاز توفر فرصا جديدة لتنمية شرق المتوسط.

وأوضح أن هذا الفضاء البحري تعصف فيه التوترات والأزمات، ونحن نريد الإسهام في حل لها.

ولفت إلى أن الترسيم الحدودي البحري الذي تم بين تركيا والحكومة الليبية موضوع يثير القلق الكبير والاتحاد الأوروبي عبر بكل وضوح عن موقفه في هذا الأمر.
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