كوليبالي يمدد عقده مع الترجي التونسي

مدد اليوم الأربعاء، الإيفواري فوسيني كوليبالي تعاقده مع فريقه نادي الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 سنوات.



وأعلن نادي الترجي الرياضي تمديد عقد كوليبالي حتى صيف عام 2023 ، وذلك بعد أن كان مقررًا أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.



يذكر أن كوليبالي انضم لنادي الترجي عام 2014، واستطاع معه تحقيق لقب الدوري التونسي 3 مرات ، ودوري أبطال أوروبا مرتين، بالإضافة لفوزه بالبطولة العربية عام 2017.



وشارك كوليبالي مع الترجي في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر ، والتي احتل فيها فريقه المركز الخامس بعد انتصاره على نادي السد بستة أهداف مقابل هدفين.