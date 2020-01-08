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رياضة

كوليبالي يمدد عقده مع الترجي التونسي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:31 م
كوليبالي لاعب الترجي
كوليبالي لاعب الترجي
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إسماعيل محمود
مدد اليوم الأربعاء، الإيفواري فوسيني كوليبالي تعاقده مع فريقه نادي الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 سنوات.

وأعلن نادي الترجي الرياضي تمديد عقد كوليبالي حتى صيف عام 2023 ، وذلك بعد أن كان مقررًا أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن كوليبالي انضم لنادي الترجي عام 2014، واستطاع معه تحقيق لقب الدوري التونسي 3 مرات ، ودوري أبطال أوروبا مرتين، بالإضافة لفوزه بالبطولة العربية عام 2017.

وشارك كوليبالي مع الترجي في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر ، والتي احتل فيها فريقه المركز الخامس بعد انتصاره على نادي السد بستة أهداف مقابل هدفين.
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