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توك شو

سائق توك توك يتحرش بطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق.. تفاصيل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:56 م
التحرش - تعبيرية
التحرش - تعبيرية
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هاني حسين
قالت عزة إسماعيل والدة الطفلة ضحية التحرش بالزقازيق، إن ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة: "بنتي غلبانة وفرحانة باللي بيديها فلوس".

وأضافت عزة إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " الشاب اعطي بنتي 5 جنيهات وخدعها واستدرجها إلى شارع مظلم وحاول الإعتداء عليها".

وتابعت عزة إسماعيل:" ابنتي صرخت والناس اتلمت وسائق التوك توك طلع يجري وتعرفنا على المتحرش عن طريق كاميرا المراقبة في الشارع".

وأكملت عزة إسماعيل: "ربنا سترها معانا لأن ابنتي غلبانة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إلقاء القبض على المتحرش المعتدي على ابنتي وهذا الشاب من عزبة مجاورة لنا".
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