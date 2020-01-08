سائق توك توك يتحرش بطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق.. تفاصيل

قالت عزة إسماعيل والدة الطفلة ضحية التحرش بالزقازيق، إن ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة: "بنتي غلبانة وفرحانة باللي بيديها فلوس".
وأضافت عزة إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": " الشاب اعطي بنتي 5 جنيهات وخدعها واستدرجها إلى شارع مظلم وحاول الإعتداء عليها".
وتابعت عزة إسماعيل:" ابنتي صرخت والناس اتلمت وسائق التوك توك طلع يجري وتعرفنا على المتحرش عن طريق كاميرا المراقبة في الشارع".
وأكملت عزة إسماعيل: "ربنا سترها معانا لأن ابنتي غلبانة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إلقاء القبض على المتحرش المعتدي على ابنتي وهذا الشاب من عزبة مجاورة لنا".