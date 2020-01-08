وسائل إعلام عراقية تكشف المسئول عن قصف السفارة الأمريكية

رجحت وسائل إعلام عراقية إطلاق صواريخ في اتجاه السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد من منطقة الكرادة التي يسيطر عليها الحشد الشعبي العراقي منذ أيام.





وقالت وسائل الإعلام إن هذه الصواريخ تم إطلاقها من الكرادة، التي تسيطر عليها كتائب الإمام علي التابعة للحشد الشعبي العراقي.





وكانت إيران أطلقت عدداً من الصواريخ الباليستية في اتجاه قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، بالإضافة إلى استهداف القنصلية الأمريكية في اربيل بكردستان العراق، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.





وقال مسئول أمريكي إن إيران أطلقت 10 صواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد، وصاروخ باتجاه القنصلية الإيرانية في أربيل، وسقوط 4 صواريخ داخل إيران.





وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب هذه الضربات ليعلن إن كل شئ على ما يرام، وذلك عقب اجتماعه بوزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان، ونائب الرئيس مايك بنس.



