خالد عكاشة: مصر شكلت جبهة مضادة للتحركات التركية في ليبيا..فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك نجاحا للدبلوماسية المصرية لحل الأزمة الليبية، ومصر قادت ماراثون سياسيا مع كل الأطراف في العالم لحل الأزمة الليبية وشكلت جبهة مضادة للتحركات التركية في ليبيا.



وأضاف عكاشة في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج : يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن هناك محاولة حصار الخطوة التركية في ليبيا، في الوقت الذي تحاول فيه تركيا تنفيذ مخطط شيطاني مركب متعمدة في ليبيا .



وتابع خالد عكاشة:" سوف نشهد مجموعة من التصريحات المتتالية من الجانب التركي، وتركيا تمارس الإبتزاز، واستخدام الإعلام وإطلاق التصريحات".



وأكمل خالد عكاشة:" اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بداية الحصار للتدخل التركي في ليبيا، ومصر بذلت مجهودات كبيرة وتعمل على كافة المسارات لحل الأزمة الليبية ومنع التدخل التركي إلى ليبيا ".

