هل أُسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني.. ماذا اكتشفت المخابرات الغربية؟

كشفت مصادر أمنية كندية عن التقييم الأوّلى للمخابرات الغربية لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران، صباح اليوم.



وبحسب "سكاي نيوز" قالت مصادر امنية كندية إن التقييم الأولي للمخابرات الغربية يستبعد أن تكون الطائرة الأوكرانية قد سقطت في إيران من جراء إصابتها بصاروخ.



وتحطمت طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني، اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، وذلك في خضم التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد قصف الأولى قاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية في العراق.



وجاء سقوط الطائرة، عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق وقاعدة أخرى في أربيل، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي، ما أثار تكهنات بشأن تحطم الطائرة بسبب استهداف صاروخ لها.



وذكرت وسائل إعلامية إيرانية أن الطائرة من طراز بوينج كان على متنها نحو 180 راكبا وتحطمت بالقرب من مطار الخميني في العاصمة الإيرانية طهران.



وأعلنت أن السبب في تحطم الطائرة يرجع إلى "خلل فني" وذلك خلال توجهها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قال التليفزيون الرسمي الإيراني إن حريقًا في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.



وعلقت السفارة الأوكرانية لدى إيران على الأمر بعد ذلك، قائلة إن السبب الرئيسي وراء تحطم الطائرة هو وجود عطل في المحرك وليس صاروخا، مؤكدة مقتل جميع من كانوا على متنها.

