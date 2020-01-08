حبة الغلة القاتلة خطيرة على المزارع.. نقيب الفلاحين يوضح.. فيديو

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تستهلك 10 ملايين طن مبيدات في السنة.





وأضاف حسين أبو صدام في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي": "تكمن خطورة المبيدات في عدم تصريف متبقيات الأدوية بالطريقة الصحيحة وغالبية المزارعين يستخدمون المبيدات بشكل خاطئ".





وتابع حسين ابو صدام:" حبة الغلة القاتلة هي مبيد فوسفيد الألومنيوم يستخدم لتبخير الغلال منذ فترة ومن افضل المبيدات لتبخير الغلال لانه رخيص وفعاليته مرتفعة ولا يترك أثراً".



