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حبة الغلة القاتلة خطيرة على المزارع.. نقيب الفلاحين يوضح.. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:57 م
حبة الغلة القاتلة
حبة الغلة القاتلة
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هاني حسين
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تستهلك 10 ملايين طن مبيدات في السنة.

وأضاف حسين أبو صدام في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي": "تكمن خطورة المبيدات في عدم تصريف متبقيات الأدوية بالطريقة الصحيحة وغالبية المزارعين يستخدمون المبيدات بشكل خاطئ".

وتابع حسين ابو صدام:" حبة الغلة القاتلة هي مبيد فوسفيد الألومنيوم يستخدم لتبخير الغلال منذ فترة ومن افضل المبيدات لتبخير الغلال لانه رخيص وفعاليته مرتفعة ولا يترك أثراً".

وأكمل حسين أبو صدام:" في عام 2019 انتحر حوالي 40 مواطناً بحبة الغلة القاتلة وتقدمنا بطلبات لتقينين وضع استخدام هذا المبيد الغاز القاتل".
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