والدة ضحية تنمر من مديرة مدرستها: النائب العام تولى قضية ابنتي ..فيديو

قالت كاميليا الحجار، والدة الطفلة فيروز ضحية تنمر مديرة مدرستها بالشرقية، إن النائب العام تولى قضية ابنتها، موضحة أن النيابة العامة استدعت فيروز لسماع أقوالها بشأن واقعة التنمر.





وأضافت كاميليا الحجار، خلال مداخلة هاتفية «كل يوم» المذاع على قناة «ON E» أن مديرة المدرسة قالت أثناء التحقيق إنها تعامل فيروز معاملة جيدة ولا يوجد أي نوع من التنمر، وأكدت أنها تجامل فيروز لأسباب خاصة.





من جانبه أشار صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى أنهم تواصلوا مع أسرة الطفلة فيروز لمعرفة المشكلة والتحقيق في الواقعة.



