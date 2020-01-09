AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والدة ضحية تنمر من مديرة مدرستها: النائب العام تولى قضية ابنتي ..فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 04:55 ص
الطفلة فيروز
الطفلة فيروز
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قالت كاميليا الحجار، والدة الطفلة فيروز ضحية تنمر مديرة مدرستها بالشرقية، إن النائب العام تولى قضية ابنتها، موضحة أن النيابة العامة استدعت فيروز لسماع أقوالها بشأن واقعة التنمر.

وأضافت كاميليا الحجار، خلال مداخلة هاتفية «كل يوم» المذاع على قناة «ON E» أن مديرة المدرسة قالت أثناء التحقيق إنها تعامل فيروز معاملة جيدة ولا يوجد أي نوع من التنمر، وأكدت أنها تجامل فيروز لأسباب خاصة.

من جانبه أشار صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى أنهم تواصلوا مع أسرة الطفلة فيروز لمعرفة المشكلة والتحقيق في الواقعة.

وأكد صبري عثمان أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يتابع قضية الطفلة فيروز أولا بأول، موضحا أنه تم وضع الطفلة فيروز بدور مناسب لتخفيف معاناتها في الصعود على السلم بالمدرسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجرتها مقابل 50 جنيها.. خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل تعذيب طفلة على يد متسولة.. فيديو

نجدة الطفل: واقعة توأم بشتيل غير مفهومة.. وننتظر التحقيقات

هروح أنا وولاد رزق المدرسة لو حد ضايقه.. عمرو يوسف يدعم الطفل ضحية التنمر

من أب فلسطيني إلى أم مصرية.. الأطفال يعانون

رايح يتجوز وسايب ابنه | أم تقسو على نجلها بسبب طليقها | تعرف على عقوبتها

بعد استدعاء والده .. النيابة تحقق مع الام صاحبة فيديو ضرب طفلها فى الجيزة | تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

العثور على عائلة سويدية ميتة بالكامل تحت حطام الطائرة الأوكرانية

واست عائلة القتيل | نانسي عجرم تكشف حالة زوجها النفسية

بعد تخلي أولادها عنها.. الحاجة فاطمة: اتهموني زور بالقتل وياريت ترحموني.. فيديو

شاهد.. صور سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة

الذهب لا يصدأ.. شوبير يتغنى بـ مودريتش عقب فوز ريال مدريد على فالنسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

28 ألف جنيه سعر حذاء أحلام في أحدث ظهور لها ..صور

شاهد.. لحظة سقوط طفل داخل حفرة عميقة مغمورة بالمياه في السعودية

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد