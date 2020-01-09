محمد فضل: مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك فبراير المقبل

أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي "بطل الدوري الممتاز" والزمالك "بطل الكأس".





وأكد محمد فضل، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن المباراة ستقام خلال شهر فبراير المقبل، مشددا على أنه هو المشرف على الملف في اللجنة الخماسية.





وأضاف محمد فضل، أن المباراة بنسبة كبيرة ستقام في الإمارات.



