محمد فضل: مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك فبراير المقبل

أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي "بطل الدوري الممتاز" والزمالك "بطل الكأس".
وأكد محمد فضل، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن المباراة ستقام خلال شهر فبراير المقبل، مشددا على أنه هو المشرف على الملف في اللجنة الخماسية.
وأضاف محمد فضل، أن المباراة بنسبة كبيرة ستقام في الإمارات.
وكانت تقارير صحفية إماراتية أكدت ترحيب مجلس أبوظبي لاستضافة لقاء السوبر المصري بين الأهلى والزمالك للمرة الثالثة بين الفريقين والرابعة للبطولة بعد استضافة لقاء الأهلى والمصري البورسعيدى الموسم قبل الماضي، وسبقتها مباراتان للقطبين بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين والثانية بإستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى.