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حوادث

تفحم عامل نام بجوار النيران للتدفئة من البرد في سوهاج

الخميس 09/يناير/2020 - 09:32 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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خالد رياض
استقبل مستشفي جرجا العام، عامل جثة متفحمة أثر إصابته بحروق متفرقة عقب امتداد النيران لملابسه أثناء التدفئة أمام موقد بلدي هربا من البرد.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي جرجا العام، بوصول "محمود. ع. م" ٦٣ عاما عامل ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم، وبسؤال نجله "محمد" ٢٠ عاما طالب ويقيم بذات الناحية قرر قيام والده بإشعال النيران بموقد بلدي للتدفئة بالمنزل، فغلبه النعاس وأمتدت النيران لملابسه مما أدي لحدوث إصابته ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تفحم كامل بالجسم ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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