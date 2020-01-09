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تعليم

جامعة حلوان تساهم فى دعم تنمية القرى الأكثر فقرا

الخميس 09/يناير/2020 - 09:39 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
صرّح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن تفعيل مبادرة حياة كريمة تأتى على رأس أولويات الجامعة في خططها التنفيذية للتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية والبنوك بهدف الاستفادة من خبرات الجامعة وكلياتها المتنوعة وخبرات أساتذتها الواسعة فى مجالات عدة منها الطبية ومنها الفنية والصناعية والمجتمعية، وذلك إسهامًا فى رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل لسكان المناطق والقرى الأكثر احتياجا إيمانًا بالدور الريادي والمجتمعي الذي تتميز به الجامعة فى هذه المجالات.

ونجحت جامعة حلوان في اجراء تدريب واختبار عملي لـ ٣١ شابا من شباب قرية الحكمة بأسوان على مهن فنية متنوعة منهم ١٦ شابا على مهنة "فنى كهرباء" و١٤ متدربًا من الشباب على أعمال السباكة الصحية للمنازل "فنى سباك صحي"، وذلك لإحداث توازن فى تلك المجتمعات وخلق فرص عمل بها للقضاء على البطالة.

وتعد جامعة حلوان من أولى الجامعات التي تفاعلت مع مبادرة "حياة كريمة" من حيث تطوير مفردات هذة المبادرة من خلال استحداث بنود بها لتدريب الشباب على مهن وحرف فنية تتميز بها الجامعة فى تخصصات عملية متعدده يحتاجها سوق العمل لخلق فرص عمل للشباب وسكان المناطق الأكثر احتياجا لإحداث تنمية مستدامة فى تلك المناطق.

كمال صرح الدكتور عبدالله جلال، عميد كلية التعليم الصناعي، بأن جامعة حلوان كانت سباقة فى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة فور إطلاقها من فخامة رئيس الجمهورية منذ ما يقرب من 6 أشهر من خلال العديد والعديد من الفاعليات المختلفة والمتنوعة وكذا القوافل الطبية والمجتمعية والدورات التدريبية التى تهدف الى التنمية المستدامة في المجتمع المصرى حتى يحيا جميع أفراد الشعب حياة كريمة.
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