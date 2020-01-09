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أخبار العالم

إسرائيل تخشى سيناريوهات الحرب مع إيران

الخميس 09/يناير/2020 - 09:21 ص
إسرائيل تخشى سيناريوهات
إسرائيل تخشى سيناريوهات الحرب مع إيران
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سمر صالح
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي أيزنكوت، إن اغتيال واشنطن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قد يؤدي إلى "سيناريوهات تصعيد مع إسرائيل".

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق الذي تولي مهام منصبة بين عامي (2015–2019)، خلال كلمة له في مؤتمر لـ"معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي"، أمس الأربعاء: "اغتيال سليماني أخرج من المعادلة المهندس الرئيسي للسياسة الإقليمية لإيران خلال العقدين الماضيين".

وتابع "رغم أن إسرائيل ليست مسؤولة عن اغتيال سليماني، إلا أنه يتوجب عليها الاستعداد لسيناريوهات تصعيد محتملة".

وفي وقت سابق، لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه "ضربة ساحقة" لطهران، في حال أقدمت إيران على ضرب أهداف إسرائيلية.

وقال نتنياهو، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده بالقدس، "كل من يحاول مهاجمتنا، سيعاني أكثر من ضربة ساحقة".

وكان نتنياهو يرد على تهديدات إيرانية بضرب أهداف إسرائيلية، ردا على اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية فجر الجمعة الماضية، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق.
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