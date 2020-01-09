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أخبار العالم

كاحول لافان يتفوق على الليكود بفارق مقعدين.. استطلاع رأي

الخميس 09/يناير/2020 - 09:36 ص
كاحول لافان يتفوق
كاحول لافان يتفوق على الليكود بفارق مقعدين
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سمر صالح
أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تفوق حزب "كاحول لافان" بقيادة بيني جانتس، على حزب الليكود بفارق مقعدين بالكنيست القادمة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه ونشره موقع "والاه" العبري، صباح اليوم الخميس، يحصل حزب "كاحول لافان" على 35 مقعدًا، بينما يحصل حزب الليكود على 33 مقعدًا فقط.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، ستحصل القائمة العربية على 13 مقاعد، و8 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتنا"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراة،" بينما سيحصل "اليمين الجديد" على 6 مقاعد، وتحالف العمل جيشر على 5 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي على 4 مقاعد.

وأشارت نتائج الاستطلاع الى حصول معسكر اليسار على 57 مقعدا، مقابل حصول معسكر اليمين حرديم، على 55 مقعدا بالكنيست المقبلة.
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