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رياضة

بعثة الأهلي تغادر هراري صباح الجمعة

الخميس 09/يناير/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العاصمة الزيمباوية، هراري، في السابعة من صباح غد الجمعة، متجهة إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن لقاء الأهلي وبلاتينيوم عصر السبت المقبل.

وكان سمير عدلي المدير الإداري، قد سبق البعثة، صباح اليوم الخميس إلى هناك؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بفندق الإقامة، وخوض المران الرئيسي على الملعب الذي يستضيف المباراة والاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني وكابتن الأهلي

وتستقل بعثة الأهلي طائرة خاصة خلال رحلتها من هراري إلى بولاوايو، تضم 49 فردا فقط، وهم بعثة الأهلي، حيث أنها من المقرر أن تصل في تمام العاشرة صباحا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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