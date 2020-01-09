هنتغدى إيه النهاردة؟.. قلقاس مع أرز بالشعرية وسلطة خضراء

تعد وجبة الغذاء من الوجبات الرئيسية والتى يجب تناولها بشكل مغذى وصحى خاصة على الأطفال، ولذلك نقدم طريقة عمل اللقلقاس باللحمة مع الأزر بالشعرية.



المقادير لعمل القلقاس:-

- كيلو قلقاس

- 2 حزمة سلق

- حزمة كسبرة

- نصف كيلو لحمة او حسب الرغبة

- 3 فصوص ثوم مفروم

- 3 ملاعق سمن

- ملح و فلفل

- بهارات

- ربع كيلو ليمون





خطوات التحضير:-

- تسلق اللحمة في ملح و فلفل و بهارات .

- يقشر القلقاس و يمسح بفوطة ناشفة للتنظيف ثم يقطع مكعبات و يعصر عليه ليمون .

- يفرم السلق و الكسبرة في الكبة او يدويا .

- يوضع القلقاس في الشوربة - شوربة اللحمة- المغلية بعر انتشال اللحم و يشوح الثوم في السمن علي النار في مقلاة ثم يضاف اليه الخضرة المفرومة .

- تقلب الخضار في السمن حتي يصبح لونها اسود غامق و تهرس بملعقة ثم توضع في الشوربة اثناء سلق القلقاس

- و تضاف التوابل حسب الذوق و الليمون .

- و بعد التاكد من نضج اللحمة و القلقاس ترفع الوعاء من علي النار .

- يقدم ساخنا .





مقادير الأرز بالشعرية:-

- 2 كوب أرز مصري

- نصف كوب شعرية

- ربع كوب زيت أو سمن

- 3 كوب ونصف ماء

- 1 معلقة كبيرة ملح

- فوائد الأرز لجمالك



خطوات التحضير:-

- اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات ثم صفيه.

- ضعي الزيت أو السمن في الإناء (الحلة) على نار متوسطة حتى يسخن.

- ثم ضعي الشعرية وقلبيها جيدًا حتي يصبح لونها ذهبي.

- ضعي الأرز على الشعرية ثم معلقة الملح وقلبيهم جيدًا واتركيهم لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة.

- ضعي 3 أكواب الماء على الأرز، وتأكدي أن الماء يغطي الأرز بشكل كامل لأن الأرز يحتاج الكثير من الماء.

- غطي الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه.

- اتركيه على نار مرتفعة لمدة 5 دقائق وحتى يشرب الأرز الماء.

- ضعيه على نار هادئة جدًا أو على أصغر شُعلة أو (ضعي تحت الحلة شياطة الأرز)؛ لينضج بشكل جيد.

- تذوقي الأرز بعد 30 دقيقة من التسوية لكي تُحددي إذا كان اقترب على السوى أو يحتاج ماء مرة أخرى (هذا يكون بسبب نوع الأرز).

- أزيلي غطاء الإناء لمدة 1 – 2 دقيقة لتهويته (لتتفادي تعجنه).





مقادير السلطة الخضراء:-



- 2 حبة خيار كبير الحجم

- 2 حبة طماطم كبيرة الحجم

- 1 حبة بصل صغيرة الحجم

- 1 حزمة جرجير

- نصف رأس خس

- نصف حزمة بقدونس

- نصف حزمة كزبرة

- نصف حزمة شبت أخضر

- 1 حبة جزر متوسطة الحجم

- 2 حبة فلفل أخضر

- 1 عود بصل أخضر

- ربع كوب كبير شبت مفروم

- 2 معلقة كبيرة عصير ليمون

- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون

- 2 ملعقة كبيرة خل

- 1 ملعقة صغيرة ملح

-1 ملعقة صغيرة كمون



طريقة التحضير:-

خلط جميع المكونات معًا

