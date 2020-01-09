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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة؟.. قلقاس مع أرز بالشعرية وسلطة خضراء

الخميس 09/يناير/2020 - 02:01 م
سلطة خضراء
سلطة خضراء
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نهى هجرس
تعد وجبة الغذاء من الوجبات الرئيسية والتى يجب تناولها بشكل مغذى وصحى خاصة على الأطفال، ولذلك نقدم طريقة عمل اللقلقاس باللحمة مع الأزر بالشعرية.

المقادير لعمل القلقاس:-
- كيلو قلقاس
- 2 حزمة سلق
- حزمة كسبرة
- نصف كيلو لحمة او حسب الرغبة
- 3 فصوص ثوم مفروم
- 3 ملاعق سمن
- ملح و فلفل
- بهارات
- ربع كيلو ليمون


خطوات التحضير:-
- تسلق اللحمة في ملح و فلفل و بهارات .
- يقشر القلقاس و يمسح بفوطة ناشفة للتنظيف ثم يقطع مكعبات و يعصر عليه ليمون .
- يفرم السلق و الكسبرة في الكبة او يدويا .
- يوضع القلقاس في الشوربة - شوربة اللحمة- المغلية بعر انتشال اللحم و يشوح الثوم في السمن علي النار في مقلاة ثم يضاف اليه الخضرة المفرومة .
- تقلب الخضار في السمن حتي يصبح لونها اسود غامق و تهرس بملعقة ثم توضع في الشوربة اثناء سلق القلقاس
- و تضاف التوابل حسب الذوق و الليمون .
- و بعد التاكد من نضج اللحمة و القلقاس ترفع الوعاء من علي النار .
- يقدم ساخنا .


مقادير الأرز بالشعرية:-
- 2 كوب أرز مصري
- نصف كوب شعرية
- ربع كوب زيت أو سمن
- 3 كوب ونصف ماء
- 1 معلقة كبيرة ملح
- فوائد الأرز لجمالك

خطوات التحضير:-
- اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات ثم صفيه.
- ضعي الزيت أو السمن في الإناء (الحلة) على نار متوسطة حتى يسخن.
- ثم ضعي الشعرية وقلبيها جيدًا حتي يصبح لونها ذهبي.
- ضعي الأرز على الشعرية ثم معلقة الملح وقلبيهم جيدًا واتركيهم لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة.
- ضعي 3 أكواب الماء على الأرز، وتأكدي أن الماء يغطي الأرز بشكل كامل لأن الأرز يحتاج الكثير من الماء.
- غطي الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه.
- اتركيه على نار مرتفعة لمدة 5 دقائق وحتى يشرب الأرز الماء.
- ضعيه على نار هادئة جدًا أو على أصغر شُعلة أو (ضعي تحت الحلة شياطة الأرز)؛ لينضج بشكل جيد.
- تذوقي الأرز بعد 30 دقيقة من التسوية لكي تُحددي إذا كان اقترب على السوى أو يحتاج ماء مرة أخرى (هذا يكون بسبب نوع الأرز).
- أزيلي غطاء الإناء لمدة 1 – 2 دقيقة لتهويته (لتتفادي تعجنه).


مقادير السلطة الخضراء:-

- 2 حبة خيار كبير الحجم
- 2 حبة طماطم كبيرة الحجم
- 1 حبة بصل صغيرة الحجم
- 1 حزمة جرجير
- نصف رأس خس
- نصف حزمة بقدونس
- نصف حزمة كزبرة
- نصف حزمة شبت أخضر
- 1 حبة جزر متوسطة الحجم
- 2 حبة فلفل أخضر
- 1 عود بصل أخضر
- ربع كوب كبير شبت مفروم
- 2 معلقة كبيرة عصير ليمون
- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون
- 2 ملعقة كبيرة خل
- 1 ملعقة صغيرة ملح
-1 ملعقة صغيرة كمون

طريقة التحضير:-
خلط جميع المكونات معًا
هنتغدى إيه النهاردة؟.. قلقاس مع أرز بالشعرية وسلطة خضراء
هنتغدى إيه النهاردة؟.. قلقاس مع أرز بالشعرية وسلطة خضراء
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