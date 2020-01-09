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تعليم

اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة

الخميس 09/يناير/2020 - 03:25 م
مدرسة هويتنا
مدرسة هويتنا
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ياسمين بدوي - محمد هاني - عدسة صلاح مهدي
قال هشام عز العرب العرب رئيس إتحاد بنوك مصر إنه سعيد بالاعلان عن إنشاء مدارس هويتنا ، ووجه الشكر لاتحاد البنوك الذي ساهم في النهوض ببعض المناطق العشوائية بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأضاف:نحن نشهد اليوم نقلة نوعية حيث استهدفت المرحلة الأولي تطوير البنية التحتية للمناطق العشوائية في عام 2014 ، وانطلاقا من دورتحاد بنوك مصر و اتساقا مع رؤية 2030 ،قرر الاتحاد بتخصيص 100 مليون جنيه لتاسيس مدرسة هويتنا.


وأضاف ان مشروع مدرسة هويتنا يمثل التعاون الامثل بين المحافظة والمجتمع المدني حيث وفرت المحافظة 5 أفدنة لإنشاء المدرسة.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولوزير التعليم د. طارق شوقي و محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة
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