اتحاد البنوك: مدرسة هويتنا تبرز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة

قال هشام عز العرب العرب رئيس إتحاد بنوك مصر إنه سعيد بالاعلان عن إنشاء مدارس هويتنا ، ووجه الشكر لاتحاد البنوك الذي ساهم في النهوض ببعض المناطق العشوائية بتكلفة 400 مليون جنيه.





وأضاف:نحن نشهد اليوم نقلة نوعية حيث استهدفت المرحلة الأولي تطوير البنية التحتية للمناطق العشوائية في عام 2014 ، وانطلاقا من دورتحاد بنوك مصر و اتساقا مع رؤية 2030 ،قرر الاتحاد بتخصيص 100 مليون جنيه لتاسيس مدرسة هويتنا.









وأضاف ان مشروع مدرسة هويتنا يمثل التعاون الامثل بين المحافظة والمجتمع المدني حيث وفرت المحافظة 5 أفدنة لإنشاء المدرسة.



