إنجى خطاب تستعرض جمالها من داخل سيارتها.. شاهد

نشرت الفنانة انجى خطاب صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت انجى خطاب، بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية بلوفر ابيض انيق، وتركت شعرها البنى منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، نال إعجاب متابعيها.



وعلقت انجى خطاب على الصورة قائلة "صباح الخير".



وشاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.



كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.





