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رياضة

النادي الأهلي يوقع عقود بنك القاهرة لفرع الشيخ زايد.. صور

الخميس 09/يناير/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وقع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقدًا مع بنك القاهرة ، اليوم، سيتم بموجبه افتتاح فرع جديد للبنك بفرع النادي بالشيخ زايد، ووقع عن الأهلي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وخالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعماد حلمي، المدير المالي.

ووقع عن بنك القاهرة محمد هاشم، رئيس قطاع الشؤون القانونية، في حضور طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، وحازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد حسني، رئيس قطاع الفروع، وشريف شلش، مدير عام الشؤون الإدارية، وهايدي النحاس، مدير العلاقات العامة، وعبير بكر، مدير القطاع العقاري، ومحمد عبدالرحمن، نائب مدير عام القطاع العقاري، وخالد النوتي، رئيس الأصول العقارية.

جاء ذلك بعد المزايدة التي جرت خلال الفترة الماضية لإنشاء مجمع للبنوك بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والتي تمت ترسيتها على البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة لافتتاح فروع لها، في إطار تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الأهلي على كل المستويات، بينما تسلم النادي عقب توقيع العقود شيكًا بقيمة 50% من إجمالي مدة التعاقد.

وقال العميد محمد مرجان إن توقيع العقود، الذي جرى اليوم، يأتي استكمالًا لجهود مجلس الإدارة لتعظيم موارد النادي المالية، بعد الإعلان في وقت سابق عن مزايدة فاز بها ثلاثة من أكبر البنوك الوطنية، هي: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، لمدة عشر سنوات، وذلك بعد أن قامت لجنة البت بإنهاء كل الإجراءات اللازمة للوصول إلى أفضل العروض، وفقًا للمزايدة.

وأشار إلى أن وجود مجمع بنوك، يقام على مساحة 600 متر يضم ثلاثا من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، يضمن وجود منافسة كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء.
النادي الأهلي يوقع عقود بنك القاهرة لفرع الشيخ زايد.. صور
النادي الأهلي يوقع عقود بنك القاهرة لفرع الشيخ زايد.. صور
النادي الأهلي يوقع عقود بنك القاهرة لفرع الشيخ زايد.. صور
النادي الأهلي يوقع عقود بنك القاهرة لفرع الشيخ زايد.. صور
النادي الأهلي يوقع عقود بنك القاهرة لفرع الشيخ زايد.. صور
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