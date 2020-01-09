رغم سوء الطقس.. محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت خدمية.. صور

فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عددًا من المنشآت الخدمية والتنموية بمدينة كفرالشيخ بزيارات تفقدية، وذلك بالرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.



وتفقد المحافظ، المطبعة المركزية بمدينة كفرالشيخ، والتي تم تصميمها لتعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة الرقمية "الأوفست"، وذلك بمركز الصيانة والإنتاج، بمدينة كفرالشيخ، مكلفًا برفع هندسي للمكان من تشغيل وقوة بشرية وتفتيش مالي وفني وإداري.



وشملت جولة محافظ كفر الشيخ تفقد وحدة الصيانة والإنتاج أحد مشروعات تنمية موارد المحافظة بمدينة كفرالشيخ، وتضم وحدة الصيانة 6 ماكينات تشغيل نجارة أخشاب وأثاث، مكلفًا بإعداد تقرير بالماكينات وقوة التشغيل والعرض.



وقال محافظ كفرالشيخ، إن متابعة أعمال تشغيل مركز الصيانة والإنتاج يأتى ضمن خطة المحافظة لاستثمار الطاقات غير المستغلة لمضاعفة الإنتاج بجودة عالية، لحماية المال العام والحد من الإنفاق.



كما تفقد محافظ كفرالشيخ، سير العمل بمستودع الغاز بمدينة كفرالشيخ، بسعة 9000 أسطوانة شهريًا، للاطمئنان على سير وانتظام العمل به.



قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تفقد تشغيل مستودع الغاز لمدينة كفرالشيخ، بسعة 9000 أسطوانة شهريًا التابع للمحافظة والذى تديره الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز _بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول، لضمان وصول أسطوانة الغاز للمناطق المحرومة ولاسيما أن أسطوانة الغاز من السلع الاستراتيجية المهمة للمواطنين.



وتفقد محافظ كفرالشيخ، المعرض الدائم للسلع الغذائية بغرب مدينة كفرالشيخ، مكلفًا رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بفحص المعرض ماليًا وإداريًا.



وتفقد محافظ كفرالشيخ، منطقة المزلقان الوسطاني بوسط المدينة، مكلفًا رئيس المدينة، برفع كافة الإشغالات ومراجعة تشغيل صفايات الأمطار، ورفع مستوى النظافة وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين.